Il Genoa spinge Criscito verso l’addio | il motivo

(Di sabato 11 giugno 2022) Nonostante Domenicostia pensando di ridursi l’ingaggio pur di restare, ilsarebbe di tutt’altro avviso Ilsta pensando a ripartire per ritornare in Serie A già nella prossima stagione. La società è al lavoro per valutare il da farsi. A tenere banco è la situazione. Il capitano pur di restare sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, ma ilè di tutt’altro avviso. Infatti la società lo standonon ritenendolo parte del progetto rossoblu. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nonostante Domenico Criscito stia pensando di ridursi l'ingaggio pur di restare, il Genoa sarebbe di tutt'altro avviso. Il Genoa sta pensando a ripartire per ritornare in Serie A già nella prossima stagione. La società è al lavoro per valutare il da farsi. A tenere banco è la situazione Criscito. Il capitano pur di restare sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio, ma il Genoa è di tutt'altro avviso. Infatti la società lo sta spingendo verso l'addio non ritenendolo parte del progetto rossoblu.