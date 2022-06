Grande Fratello, una storica protagonista del reality criticata per essere troppo invecchiata: la risposta è da applausi (Di sabato 11 giugno 2022) L’era di Internet e il conseguente avvento dei social network hanno dato terreno fertile ai cosiddetti leoni da tastiera, persone che amano trastullarsi insultando, offendendo e denigrando il prossimo, convinti che nel mondo virtuale tutto sia concesso. Che in questo mondo social ci siano comunque umani e non robot o cartonati poco importa. Criticare tutti e tutto è diventato ormai l’hobby dell’era 3.0. Tutto passa attraverso la lente d’ingrandimento dei social network: che tua sia bassa o alta, magra o grassa, giovane o vecchia, c’è sempre qualcosa su cui porre l’accento per poi insultare. Di recente a finire sotto l’occhio attento del leone da tastiera è stata – ancora una volta – Vanessa Incontrada. All’attrice spagnola proprio non si riesce a “perdonare” la sua taglia 42, sebbene poi chi la giudica siano probabilmente le stesse persone che hanno da ridire sulla taglia 40 in ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 giugno 2022) L’era di Internet e il conseguente avvento dei social network hanno dato terreno fertile ai cosiddetti leoni da tastiera, persone che amano trastullarsi insultando, offendendo e denigrando il prossimo, convinti che nel mondo virtuale tutto sia concesso. Che in questo mondo social ci siano comunque umani e non robot o cartonati poco importa. Criticare tutti e tutto è diventato ormai l’hobby dell’era 3.0. Tutto passa attraverso la lente d’ingrandimento dei social network: che tua sia bassa o alta, magra o grassa, giovane o vecchia, c’è sempre qualcosa su cui porre l’accento per poi insultare. Di recente a finire sotto l’occhio attento del leone da tastiera è stata – ancora una volta – Vanessa Incontrada. All’attrice spagnola proprio non si riesce a “perdonare” la sua taglia 42, sebbene poi chi la giudica siano probabilmente le stesse persone che hanno da ridire sulla taglia 40 in ...

