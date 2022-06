Errore dichiarazione precompilata, quante volte si può annullare? (Di sabato 11 giugno 2022) Per chiudere in anticipo la consegna della dichiarazione basta inoltrare il 730 precompilato ma c’è un limite alle modifiche. Vediamo quale Per il cittadino, o meglio, per il contribuente, giugno è un mese rovente per le proprie tasche, più caldo delle temperature tardo primaverili. Si ammassano tutti i traguardi intermedi delle prime scadenze dell’anno, ossia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 giugno 2022) Per chiudere in anticipo la consegna dellabasta inoltrare il 730 precompilato ma c’è un limite alle modifiche. Vediamo quale Per il cittadino, o meglio, per il contribuente, giugno è un mese rovente per le proprie tasche, più caldo delle temperature tardo primaverili. Si ammassano tutti i traguardi intermedi delle prime scadenze dell’anno, ossia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

3214Sb : @quintinocavallo Non capisco manco xché ha fatto sta dichiarazione... poteva e doveva tenersela x sé... spero x lu… - AR19671 : @SarettaMandis86 @Pennacchiiiii Secondo me è un errore bisogna andare e rifiutare le schede che vale per non far ra… - propitit : Errore nella dichiarazione di successione - Lisa02595380 : Se ti inchini a Conte e ai grillini e fai loro la dichiarazione' d'amore' poi non ti meravigliare se a Taranto part… - cirubit : @rpozzati @lucianocapone @lorepregliasco Qui quello che gioca sulle parole è Cardini, che fa passare la dichiarazio… -