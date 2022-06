Chi è Donna Francesca Sanna Sulis | la stilista e imprenditrice sarda a cui è dedicato il Doodle di Google di oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Èallaildidi11 giugno, per celebrare i 306 anni di una delle prime imprenditrici italiane. Laha infatti sfidato gli stereotipi di genere del XVIII secolo, costruendo un’attività imprenditoriale di grande successo. Conosciuta come la signora dei gelsi, ha usato la seta di gelso per disegnare abiti raffinati per le nobildonne di tutta Europa.nasce in questo giorno nel 1716 in un paesino nel sud della Sardegna. Cresciuta nell’azienda agricola di famiglia, è lì che ha imparato a gestire un’impresa.ricorda che...