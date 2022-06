Calciomercato Inter, Marotta chiude l’affare: visite mediche e firma (Di sabato 11 giugno 2022) Inter, Marotta ha già chiuso un altro affare. Esulta anche mister Simone Inzaghi: la prossima settimana le visite mediche e firma in sede. L’Inter di Steven Zhang è pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver solo sfiorato il secondo scudetto di fila, mister Simone Inzaghi è deciso a continuare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022)ha già chiuso un altro affare. Esulta anche mister Simone Inzaghi: la prossima settimana lein sede. L’di Steven Zhang è pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver solo sfiorato il secondo scudetto di fila, mister Simone Inzaghi è deciso a continuare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter I Incontro a Londra tra #Ausilio e l'agente di #Milenkovic: confermato l'interesse per il serbo - Gazzetta_it : #Inter, missione 130 milioni: Psg a quota 50 per Skriniar, il Chelsea a 40 per Dumfries - DiMarzio : .@Inter I Bloccato #Asllani dell'@EmpoliCalcio - psb_original : Calciomercato Cagliari - Ai dettagli per Bellanova all'Inter, percorso inverso per Casadei: il punto #SerieB - STnews365 : Inter, parte la caccia al centrale difensivo. L'Inter si muove per il centrale difensivo. Bremer rimane in pole, ma… -