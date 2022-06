Benvenuti in «ArgenCina»

Leggi su panorama

(Di sabato 11 giugno 2022) Il Paese sudamericano, che rischia un nuovo devastante default (a causa di debiti internazionali per 75 miliardi di dollari), ha accentuato ancora di più la sua dipendenza economica da Pechino. Dando in cambio l’adesione alla nuova Via della seta, e l’appoggio alle mire cinesi su Taiwan. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha trascorso molto tempo chiamando alti funzionari in America Latina per discutere una nuova iniziativa per la sicurezza globale del presidente Xi Jinping, proposta per la prima volta nel suo discorso di aprile, al Forum Boao». Così il South China Morning Post di Hong Kong, lo scorso 20 maggio, dava la notizia che lo stesso ministero degli Esteri confermava il giorno dopo. Pechino, che ha come obiettivo indebolire «l’unilateralismo e l’eccessivo perseguimento dell’interesse» degli Stati Uniti, riproporrà il tema di questa non meglio precisata «nuova sicurezza ...