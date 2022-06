Voto di scambio con un boss mafioso | arrestato un candidato di Fratelli d’Italia a Palermo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Un altro scossone giudiziario nel giorno dell’antivigilia delper le amministrative di. La Polizia hailal Consiglio Comunale Francesco Lombardo, iscritto nelle liste elettorali di. Il geometra, infatti, è stato intercettato in un incontro – avvenuto alla fine di maggio – con il(pluri-condannato) Vincenzo Vella, uomo forte della criminalità organizzata nel quartiere Brancaccio e con alle spalle già tre condanne per associazione mafiosa (una sospesa per vizio di forma). Francesco Lombardo, ildi FdI aSecondo quanto trapelato, Francesco Lombardo avrebbe incontrato Vincenzo Vella lo scorso 28 maggio e avrebbe chiesto il sostegno del ...

PALERMO. La polizia ha arrestato con l'accusa dielettorale politico - mafioso il candidato al Consiglio comunale di Palermo di Fratelli d'Italia, Francesco Lombardo, e il mafioso Vincenzo Vella, boss di Brancaccio, già condannato tre volte ...... 'Nessun patto coi boss' In questo quadro vanno obiettivamente inseriti gli arresti per il delitto didipolitico - mafioso che la magistratura palermitana ha appena disposto, dopo che ...Il geometra Francesco Lombardo è finito in manette dopo che le forze dell'ordine hanno intercettato un suo incontro "elettorale" con Vincenzo Vella ...Secondo le indagini il 28 maggio Lombardo sarebbe andato a trovare Vella nel suo negozio di ortofrutta e avrebbe chiesto i suoi voti per le elezioni comunali di domenica 12 ...