Ultime Notizie – Elicottero disperso tra Emilia Romagna e Toscana, riprese le ricerche (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono riprese questa mattina, intorno alle 6.30, le ricerche dell’Elicottero scomparso ieri tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Si tratta di un Elicottero civile con a bordo sette persone, si legge in una nota del Soccorso Alpino, decollato dalla provincia di Lucca e diretto nel trevigiano. Subito dopo l’allarme, scattato nel pomeriggio di ieri, diverse squadre territoriali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sono dirette verso il campo base organizzato a Pievepelago (Modena). Le ricerche, che già nella giornata di ieri hanno potuto contare su sorvoli ricognitivi di elicotteri dell’Aeronautica Militare, Elisoccorso 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, hanno dato esito negativo. I militari dell’Aeronautica, in collaborazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Sonoquesta mattina, intorno alle 6.30, ledell’scomparso ieri tra l’e la. Si tratta di uncivile con a bordo sette persone, si legge in una nota del Soccorso Alpino, decollato dalla provincia di Lucca e diretto nel trevigiano. Subito dopo l’allarme, scattato nel pomeriggio di ieri, diverse squadre territoriali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sono dirette verso il campo base organizzato a Pievepelago (Modena). Le, che già nella giornata di ieri hanno potuto contare su sorvoli ricognitivi di elicotteri dell’Aeronautica Militare, Elisoccorso 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, hanno dato esito negativo. I militari dell’Aeronautica, in collaborazione ...

