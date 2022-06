(Di venerdì 10 giugno 2022) Il primo acquisto del Torino in vista della prossima stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Gabriel. Ma se anche, per qualsiasi...

Pubblicità

sportli26181512 : Toromania: Milinkovic-Savic, un fallimento annunciato. L'arrivo di un altro portiere lo certifica: Il primo acquist… -

Calciomercato.com

E' però evidente che un problema tra i pali ci sia e che né- Savic né Berisha siano stati finora sinonimi di garanzia e sicurezza. Gemello finora ha collezionato una sola presenza, quella ...Nelle ultime nove partite di campionato i tre portieri attualmente in rosa,- Savic, Berisha e Gemello , cercheranno in un modo o nell'altro di dimostrare con i fatti di poter essere il ... Toromania: Milinkovic-Savic, un fallimento annunciato. L'arrivo di un altro portiere lo certifica Ma se anche, per qualsiasi motivo, il suo trasferimento sotto la Mole dovesse saltare all’ultimo, la società granata cercherà un nuovo estremo difensore perché la certezza è che Vanja Milinkovic-Savic ...