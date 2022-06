Storie da raccontare/16 – La Mia Ansia (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: Venerus – Eden La mia Ansia è femmina. Felina, sensuale, morbida, calda, mi riceve sempre di spalle. Negandomi il viso persino quando decide di rompere la resistenza dei miei denti. Ricordandomi, con la sua lingua umida e viscosa, chi è comanda. Togliendomi sempre più respiro ad ogni bacio. La mia Ansia è donna. Ed è sposata: quindi, per natura, di proprietà di qualcun altro. Il particolare, comunque, non ci scoraggia. Io continuo ad attenderla, lei continua a farmi visita, la notte. È il mio corpo quello che vuole: mi cavalca furiosamente, urlando oscenità che accolgo senza giudizio. Ne ho paura ma non posso mostrarla: il terrore aumenterebbe la sua eccitazione e quindi il suo appetito. La mia Ansia è troia. E come tale attende la fine del mese per tornare a farmi ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: Venerus – Eden La miaè femmina. Felina, sensuale, morbida, calda, mi riceve sempre di spalle. Negandomi il viso persino quando decide di rompere la resistenza dei miei denti. Ricordandomi, con la sua lingua umida e viscosa, chi è comanda. Togliendomi sempre più respiro ad ogni bacio. La miaè donna. Ed è sposata: quindi, per natura, di proprietà di qualcun altro. Il particolare, comunque, non ci scoraggia. Io continuo ad attenderla, lei continua a farmi visita, la notte. È il mio corpo quello che vuole: mi cavalca furiosamente, urlando oscenità che accolgo senza giudizio. Ne ho paura ma non posso mostrarla: il terrore aumenterebbe la sua eccitazione e quindi il suo appetito. La miaè troia. E come tale attende la fine del mese per tornare a farmi ...

Pubblicità

UffiziGalleries : Firenze e le sue storie trovano casa tra le siepi e i prati del Giardino di #Boboli... Venite a raccontare le vostr… - AntonioTalia : 15 anni fa HBO trasmetteva “Made in America”, l’ultimo episodio di #TheSopranos, e cambiava per sempre il nostro ap… - 5weet_alpenfee : RT @ARitmoDelCuore: ????#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ?? ? “Saper ascoltare è il primo passo per raccontare splendide storie” ?… - Vivian_dC_ : RT @ARitmoDelCuore: ????#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ?? ? “Saper ascoltare è il primo passo per raccontare splendide storie” ?… - mirianagrassi1 : RT @PatriziaTenda: #colazione con Alison Lurie: È normale essere infastiditi da scrittori famosi. Perché sono premiati per raccontare stori… -