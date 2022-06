“Se non mi viene pagata la maternità posso licenziarmi per giusta causa?” (Di venerdì 10 giugno 2022) Buongiorno, riepilogo brevemente la mia situazione. Attualmente mi trovo in maternità obbligatoria fino al 31/08 con un contratto di apprendistato professionalizzante e ad oggi non mi sono state ancora corrisposte le due mensilità riferite al mese di marzo e aprile. Le mie richieste di chiarimenti in merito non sono state mai accolte. Aquesto punto è possibile presentare delle dimissioni per giusta causa e accedere all’indennità Naspi? Vi ringrazio anticipatamente e buona serata. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Buongiorno, riepilogo brevemente la mia situazione. Attualmente mi trovo inobbligatoria fino al 31/08 con un contratto di apprendistato professionalizzante e ad oggi non mi sono state ancora corrisposte le due mensilità riferite al mese di marzo e aprile. Le mie richieste di chiarimenti in merito non sono state mai accolte. Aquesto punto è possibile presentare delle dimissioni pere accedere all’indennità Naspi? Vi ringrazio anticipatamente e buona serata. L'articolo proda GravidanzaOnLine.

Pubblicità

fattoquotidiano : “C’è un clima da caccia alle streghe, la verità è scomparsa. E chi si ostina ad avere un pensiero critico viene ins… - fattoquotidiano : 'IO PAGLIACCIO?' Faccia a faccia tra Conte e un contestatore durante il tour elettorale. Guardate [VIDEO] - martaottaviani : Ma davvero pensate che se #Putin si fa da parte/viene messo da parte a causa della malattia cambia qualcosa? Chi pe… - bella_you_know : + occuparmi di nonna e di casa. TUTTO COMPLETAMENTE DA SOLA. Ci credo che poi sono indietro con gli esami, non ho a… - NinoPicciolo : @Ste_Mazzu La realtà è una sola: che noi non abbiamo una democrazia. In uno Stato dove il Parlamento non viene elet… -