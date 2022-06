Rimonta Berrettini nel derby azzurro con Sonego: è in semifinale a Stoccarda (Di venerdì 10 giugno 2022) di Matteo Berrettini il primo derby a livello Atp con Lorenzo Sonego. Una vittoria in Rimonta significativa per il numero 10 al mondo: perché è il secondo successo consecutivo al rientro dal lungo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 giugno 2022) di Matteoil primoa livello Atp con Lorenzo. Una vittoria insignificativa per il numero 10 al mondo: perché è il secondo successo consecutivo al rientro dal lungo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : A BERRETTINI IL DERBY ITALIANO! ?????? Il tennista romano batte Sonego in rimonta e conquista la semifinale a Stoccar… - Bordnassela : RT @GeorgeSpalluto: Matteo Berrettini vola in semifinale a Stoccarda battendo in rimonta Sonego 36 63 64. 15^ SF in carriera per Matteo che… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: A BERRETTINI IL DERBY ITALIANO! ?????? Il tennista romano batte Sonego in rimonta e conquista la semifinale a Stoccarda! ????… - sarakaos82 : RT @Eurosport_IT: A BERRETTINI IL DERBY ITALIANO! ?????? Il tennista romano batte Sonego in rimonta e conquista la semifinale a Stoccarda! ????… - JosephineBe : RT @Eurosport_IT: A BERRETTINI IL DERBY ITALIANO! ?????? Il tennista romano batte Sonego in rimonta e conquista la semifinale a Stoccarda! ????… -