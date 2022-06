Regioni Ue, filiere alimentari più corte per sicurezza alimentare (Di venerdì 10 giugno 2022) BRUXELLES - filiere più corte potrebbero essere fondamentali per garantire la sicurezza alimentare dell'Europa. È il messaggio della commissione per le Risorse naturali (Nat) del Comitato europeo ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) BRUXELLES -piùpotrebbero essere fondamentali per garantire ladell'Europa. È il messaggio della commissione per le Risorse naturali (Nat) del Comitato europeo ...

Pubblicità

Mipaaf_ : È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni su importanti provvedimenti fortemente voluti dal Ministro S… - ansaeuropa : Come ribadito dalla commissione per le Risorse naturali #Nat del Comitato europeo delle Regioni, bisogna investire… - ansaeuropa : 'Oggi il cibo è usato come un'arma silenziosa ma potente nella guerra in corso,' ha detto Piotr Calbecki (Ppe), rel… -