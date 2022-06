PSG | ufficiale l’arrivo di Luis Campos in società | Ligue 1 News

Pubblicità

...francese e il. Zidane, è in viaggio, anche se è già pare in Qatar, per regolare gli ultimi dettagli del suo contratto, che non è ancora stato firmato, e che attende dunque di divenire. ...... inseguito a lungo dal Real Madrid, con il braccio di ferro vinto al fotofinish dal: oggi un nuovo annuncio. Al Khelaifi e Mbappé ©LaPresseIl club transalpino ha annunciato ufficialmente che Luis ..."Sono molto felice di unirmi al Psg che considero la società più ambiziosa e appassionante del calcio mondiale - dichiara il dirigente lusitano -. Condividiamo la stessa visione, una visione in cui ...Arriva l'ufficialità del nuovo Responsabile dell'area sportiva in casa PSG; Luis Campos il nome scelto per sostituire Leonardo ...