Psg, dalla Spagna: Zidane rifiuta i parigini e aspetta la Francia (Di venerdì 10 giugno 2022) Zinedine Zidane rifiuta l’ennesimo assalto del Psg. Secondo quanto riporta As, l’ex tecnico del Real Madrid non ha ceduto alla ricca offerta economica del club parigino, che gli avrebbe offerto anche il pieno controllo in sede di mercato. Zizou, fermo da oltre un anno, ha un solo obiettivo in mente: allenare la Nazionale francese. C’è da attendere la fine dei Mondiali, dopo i quali Didier Deschamps potrebbe lasciare l’incarico. Ma c’è da giurare che il Psg ci riprovi ancora, forte del recente arrivo del dt Campos. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Zinedinel’ennesimo assalto del Psg. Secondo quanto riporta As, l’ex tecnico del Real Madrid non ha ceduto alla ricca offerta economica del club parigino, che gli avrebbe offerto anche il pieno controllo in sede di mercato. Zizou, fermo da oltre un anno, ha un solo obiettivo in mente: allenare la Nazionale francese. C’è da attendere la fine dei Mondiali, dopo i quali Didier Deschamps potrebbe lasciare l’incarico. Ma c’è da giurare che il Psg ci riprovi ancora, forte del recente arrivo del dt Campos. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #PSG, dalla Spagna: #Zidane rifiuta i parigini e aspetta la Francia - junews24com : De Ligt via dalla Juve? Può dire addio con una maxi offerta. Ultime - - sonia_m897 : @SalJ80 Praticamente sappiamo che è stato cercato sia dal PSG che dalla Juve ma anche che voleva fare un effetto vedo non vedo sulla Juve?????? - heritage_this : RT @LGramellini: Un tranquillo pomeriggio di lavoro scosso dalla bomba del possibile inserimento del #PSG su #Pogba. Come già detto in pass… - AConan_Doyle : Dalla Francia danno in significativa ascesa le chances di Christophe Galtier di essere nuovo allenatore del PSG -