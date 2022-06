Pechino su Taiwan: “Non esiteremo a iniziare una guerra”. Tensioni Cina-Usa continuano (Di venerdì 10 giugno 2022) Pechino su Taiwan ha le idee chiare e non vuole smuoversi dalla sua posizione. La Cina lancia un messaggio chiaro a tutti e in particolare agli Stati Uniti. L’ultimo incontro è servito apparentemente ad avviCinare i due Paesi che rimangono su posizioni distanti ma anche pericolose. Pechino su Taiwan: “Non esiteremo a iniziare una guerra” Ancora un botta e risposta tra Usa e Cina che mette in allarme tutto il mondo. Gli Usa tornano nuovamente sulla questione di Taiwan e chiedono a Pechino di “astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti nei confronti di Taiwan”. Dall’altra parte, la Cina minaccia una guerra se Taiwan ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022)suha le idee chiare e non vuole smuoversi dalla sua posizione. Lalancia un messaggio chiaro a tutti e in particolare agli Stati Uniti. L’ultimo incontro è servito apparentemente ad avvire i due Paesi che rimangono su posizioni distanti ma anche pericolose.su: “Nonuna” Ancora un botta e risposta tra Usa eche mette in allarme tutto il mondo. Gli Usa tornano nuovamente sulla questione die chiedono adi “astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti nei confronti di”. Dall’altra parte, laminaccia unase...

