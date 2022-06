“Locke & Key 3”, su Netflix l’ultima stagione: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 10 giugno 2022) “Locke & Key 3”: la serie fantasy targata Netflix, incentrata sulla storia delle chiavi magiche, è quasi giunta al suo epilogo. Ebbene si, il nuovo capitolo in arrivo, purtroppo, è l’ultimo. THR rivela infatti che la decisione è stata presa dal colosso dello streaming in accordo con gli showrunner Carlton Cuse e Meredith Averill, che avevano previsto solo tre stagioni per la produzione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



