Le accuse contro Trump per l’assalto al Congresso del 6 gennaio (Di venerdì 10 giugno 2022) La commissione d’inchiesta della Camera dei Rappresentanti americana sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha avviato nella notte italiana la prima di una serie di udienze pubbliche, andata in onda in prima serata tv. Il presidente Bennie Thompson, democratico, e la vicepresidente Liz Cheney, repubblicana, hanno sostenuto che l’allora presidente Donald Trump ha avuto un ruolo centrale nella cospirazione per cercare di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali. E a sostegno di questa tesi, sono stati presentati diversi video che mettono in luce le posizioni dei più stretti alleati di Trump, tra cui anche la figlia Ivanka, contrari alle affermazioni riguardanti le elezioni truccate. Bennie Thompson ha ricordato «le bugie che hanno portato all’insurrezione» e «messo la democrazia americana ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) La commissione d’inchiesta della Camera dei Rappresentanti americana sulaldel 62021 ha avviato nella notte italiana la prima di una serie di udienze pubbliche, andata in onda in prima serata tv. Il presidente Bennie Thompson, democratico, e la vicepresidente Liz Cheney, repubblicana, hanno sostenuto che l’allora presidente Donaldha avuto un ruolo centrale nella cospirazione per cercare di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali. E a sostegno di questa tesi, sono stati presentati diversi video che mettono in luce le posizioni dei più stretti alleati di, tra cui anche la figlia Ivanka, contrari alle affermazioni riguardanti le elezioni truccate. Bennie Thompson ha ricordato «le bugie che hanno portato all’insurrezione» e «messo la democrazia americana ...

Pubblicità

SimonaMalpezzi : Tajani e Lagalla dovrebbero scusarsi per le accuse infondate rivolte al Pd: nelle nostre liste non c’è alcun mafios… - mara_carfagna : L'attacco russo ai media italiani è una gravissima interferenza contro uno Stato sovrano e un attacco alla libera i… - fattoquotidiano : Putiniani: accuse senza fatti e foto segnaletiche. Orsini fa causa - ModernoAlex : RT @HSkelsen: Collot di Potere al Popolo, noti per le posizioni contro l'invio delle armi all'Ucraina, lancia accuse gravi: “Bande di nazis… - Fla_Antonelli : RT @SimonaMalpezzi: Tajani e Lagalla dovrebbero scusarsi per le accuse infondate rivolte al Pd: nelle nostre liste non c’è alcun mafioso. D… -