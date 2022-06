Lavoro: Conte, rischio spirale recessiva, subito salario minimo e taglio cuneo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Sono varie settimane, addirittura mesi, che stiamo richiamando l'attenzione del governo su una severa spirale di recessione economica che si sta annunciando. Ecco perché occorre adesso, non fra qualche mese, una reazione importante dall'Europa -l'ho già detto a febbraio- con l'Energy recovery fund. L'Italia deve insistere in Europa", mentre "sul piano interno occorre intervenire non solo su salari minimi ma anche sul taglio del cuneo fiscale". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni in un punto stampa a Taranto. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Sono varie settimane, addirittura mesi, che stiamo richiamando l'attenzione del governo su una severadi recessione economica che si sta annunciando. Ecco perché occorre adesso, non fra qualche mese, una reazione importante dall'Europa -l'ho già detto a febbraio- con l'Energy recovery fund. L'Italia deve insistere in Europa", mentre "sul piano interno occorre intervenire non solo su salari minimi ma anche suldelfiscale". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, nelle dichiarazioni in un punto stampa a Taranto.

