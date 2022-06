In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Giugno: Riscaldamenti razionati per il prossimo inverno (Di venerdì 10 giugno 2022) L’intervista “Così il centrodestra ha voluto ostacolare le liste trasparenti” Padre della Spazzacorrotti. “La mia norma dava un segnale chiaro: è l’unica Regione in cui non si applicano quelle regole” di Luca De Carolis Lucianino Calderolo di Marco Travaglio Tra una lista di putiniani e l’altra per l’Armiere della Sera, l’Agcom ha sanzionato la Rai per le battute di Luciana Littizzetto a Chetempochefa sui referendum . E ora Lega e Radicali pretendono “uno spazio con almeno gli stessi ascolti di Fazio”. Idea complicata, ma non impossibile: si potrebbero piazzare Calderoli & Bonino (che letti Energia “La Ue dovrà razionare”. E l’Italia prepara il piano L’allarme del direttore dell’AIE per il prossimo inverno. Il governo ha stilato una lista di misure e ha preallertato i prefetti di Marco Palombi Guerra in Ucraina Putin: “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) L’intervista “Così il centrodestra ha voluto ostacolare le liste trasparenti” Padre della Spazzacorrotti. “La mia norma dava un segnale chiaro: è l’unica Regione in cui non si applicano quelle regole” di Luca De Carolis Lucianino Calderolo di Marco Travaglio Tra una lista di putiniani e l’altra per l’Armiere della Sera, l’Agcom ha sanzionato la Rai per le battute di Luciana Littizzetto a Chetempochefa sui referendum . E ora Lega e Radicali pretendono “uno spazio con almeno gli stessi ascolti di Fazio”. Idea complicata, ma non impossibile: si potrebbero piazzare Calderoli & Bonino (che letti Energia “La Ue dovrà razionare”. E l’Italia prepara il piano L’allarme del direttore dell’AIE per il. Il governo ha stilato una lista di misure e ha preallertato i prefetti di Marco Palombi Guerra in Ucraina Putin: “Non ...

