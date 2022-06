Il giacimento di litio italiano che ci facciamo soffiare dall'estero (Di venerdì 10 giugno 2022) Il litio è tra le materie prime più ricercate nella corsa ai veicoli elettrici, tanto da essere chiamato "oro bianco". Il suo prezzo è alle stelle: in crescita del 280% da gennaio 2021, è arrivato a... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilè tra le materie prime più ricercate nella corsa ai veicoli elettrici, tanto da essere chiamato "oro bianco". Il suo prezzo è alle stelle: in crescita del 280% da gennaio 2021, è arrivato a...

Pubblicità

PalermoToday : Il giacimento di litio italiano che ci facciamo soffiare dall'estero - MacMachelli : Giacimento di litio alle porte di Roma! Che grande occasione per distruggere l'ecosistema. Cosa comporta l'estrazio… - clarissa_gmai : RT @BluTrasparente: @GabrieleIuvina1 Non darei così per scontata la partita, francamente. Boric è nazionalista sui materiali, tutt'altro ch… - BluTrasparente : @GabrieleIuvina1 Non darei così per scontata la partita, francamente. Boric è nazionalista sui materiali, tutt'altr… - alpha_joe1 : @AlexBazzaro in realtà ciò che non dicono è che è una decisione presa da D, che ha scoperto di avere un giacimento… -