I programmi in tv oggi, 10 giugno 2022: film e intrattenimento

Su Rai Uno Con il cuore nel nome di Francesco, su Iris Il discorso del Re. Guida ai programmi Tv della serata del 10 giugno 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 10 giugno 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

film

Su Rai Tre dalle 21.20 La rapina del secolo. Argentina, 2006: una banda composta da sei rapinatori mette a segno, in pieno giorno, una rapina alla succursale della Banca di Rio ad Acassuso, piccola cittadina non distante ...

