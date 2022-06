Formula Uno | Verstappen | “Tetto salariale ai piloti? Rischiamo la vita | guadagni giustificati”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Baku – “L’approccio qui non cambia, devo solo capire nel corso delle prove che macchina avremo e trovare il giusto bilanciamento”. Il leader del Mondiale della Red Bull, Max, è pronto per il prossimo Gran Premio di1 in Azerbaijan: “Binotto (team principal Ferrari, ndr) ha detto che il loro obiettivo non è il Mondiale? Non cambia il nostro modo di scendere in pista e approcciare le gare. Le Ferrari sono molto forti, ma non conta ciò che dicono gli altri” Poinella conferenza stampa Fia interviene sul tema delai: “Al momento la F1 è sempre più popolare e tutti guadagnano sempre di più. Perché idovrebbero avere un? Sono quelli che danno spettacolo e rischiano la”. ...

Pubblicità

BBilanShit : RT @pap1pap: Insomma. Con Galliani, compreso Pina e il già riscattato Di Gregorio, ballano circa 50 milioni, uno più uno meno, magari con q… - pap1pap : Insomma. Con Galliani, compreso Pina e il già riscattato Di Gregorio, ballano circa 50 milioni, uno più uno meno, m… - willycuba65 : RT @sportface2016: #F1, #Hamilton diventa cittadino onorario del #Brasile: 'Sono senza parole' - sportface2016 : #F1, #Hamilton diventa cittadino onorario del #Brasile: 'Sono senza parole' - sportface2016 : #F1, #AzerbaijanGP, #Rosberg escluso da paddock: nessun vaccino anti-#COVID -

Il pilota olandese della Red Bull, attualmente primatista nel Mondiale di1, ha commentato il rendimento delle Ferrati guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz, per poi far riferimento al ...Nico Rosberg è stato ufficialmente escluso dal paddock di gara, in quanto non vaccinato contro il Coronavirus . L'ex pilota di1, in passato anche campione del mondo, non potrà svolgere il ruolo di opinionista per 'Sport1' a causa di questa mancanza. ' Mi sono ripreso bene da un'infezione da Coronavirus e come quindi ...Berlino, 10 giu. (Adnkronos) - L'ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg non può svolgere il suo lavoro di esperto televisivo dal paddock ...Nico Rosberg non potrà svolgere il suo lavoro di talent per la tv nel weekend del Gran Premio dell’Azerbaigian di Baku ...