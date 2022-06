Federica Pellegrini, addio al nubilato a Formentera: relax dopo la prima serata (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex nuotatrice è stata portata sull'isola spagnola da alcune amiche prima del matrimonio con Matteo Giunta Leggi su golssip (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex nuotatrice è stata portata sull'isola spagnola da alcune amichedel matrimonio con Matteo Giunta

Pubblicità

fanpage : Federica Pellegrini festeggia il suo addio al nubilato a Formentera con le amiche. Qualche giorno di divertimento e… - IOdonna : Una vera e propria festa a sorpresa tra sole, mare e spiaggia. Tutto all’insegna del divertimento prima del grande… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Federica Pellegrini, addio al nubilato a Formentera: balli in spiaggia e una lunga notte in discoteca - Affaritaliani : Federica Pellegrini, addio al nubilato a sorpresa a Formentera - VanityFairIt : La Divina è volata alle Baleari con le amiche per il suo addio al nubilato. Le nozze, intanto, si avvicinano: a fin… -