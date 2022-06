Concerto Vasco a Circo Massimo e Roma Pride | ecco autobus deviati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022)– Domani e domenica, al, è in programma il doppiodiRossi. Dalle 20 di stasera chiuderanno al traffico via del, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 17 di domani stop al transito su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. Deviate le linee di bus della zona. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale sumobilita.it Domani a Ostia è in programma il Gran Galà della Moda. Per tutta la giornata previste chiusure al transito su corso Regina Maria Pia (tra via Vannutelli e via Celli e tra piazza Regina Pacis e via dei Navicellari). Deviate le linee di bus. Domani, dalle 15,30 alle 20,30, ...