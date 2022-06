Cgil | Gualtieri abbandoni termovalorizzatore e lanci concorso idee

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Fermarsi sulare “uninternazionale di” per individuare le migliori tecnologie finalizzate alla chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma. E’ l’invito che il segretario delladi Roma e Lazio, Natale Di Cola,a al sindaco di Roma, Roberto, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire. “Mentre il mondo proietta le proprie scelte mettendo al centro la sostenibilità ambientale senza sprecare le materie, è evidente che è sbagliato scegliere ilsenza un dibattito e in assenza di un’evidenza sul perché si fa quella scelta.” “Per questo lunedì- ha spiegato Di Cola riferendosi all’incontro che i sindacati avranno con l’assessora capitolina ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi- riproporremo ...

