' Cercasi commesse 18enni' | il titolare non molla nonostante la maximulta | ' Faccio quello che voglio'

Lo scorso maggio l'Ispettorato del Lavoro gli aveva inflitto una multa da 7mila euro per aver esposto un annuncio choc : '18enni , libere da impegni familiari'. Ma il commerciante ...diciottenni', l'annuncio e la multa ' Il cartello non offende nessuno - prosegue il titolare - non è in alcun modo denigratorio bensì chiaro nella figura che stiamo cercando di ...Nonostante la maxi multa, il titolare di un negozio di abbiagliamento di Asiago, in provincia di Vicenza, è tornato ad affiggere sulla sua vetrina l'annuncio incriminato. Lo scorso ...Il titolare del negozio ripropone lo stesso messaggio in vetrina nonostante la multa di 7mila euro. E dice: "Libero di fare ciò che voglio" ...