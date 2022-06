Calcio Napoli | Kvaratskhelia non si ferma più | nuovo gol in Nations League – VIDEO

Leggi su 2anews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilacquisto del, Khvicha, permette alla Georgia di rimanere in vetta alla classifica, battendo la Macedonia del Nord di Elmas per 3-0. Nella Lega C della, che proponeva quattro partite, relativamente al Gruppo 2, vittoria della Grecia in casa contro Cipro per 3-0 (gol di Bakasetas all’8? pt, di Pavlidis