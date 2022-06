Bianchi: "Il Napoli ha avuto un’ottima chance di vincere lo Scudetto, ma ...'' (Di venerdì 10 giugno 2022) Bianchi: "Il Napoli ha avuto un’ottima chance di vincere il campionato, ma ha perso troppe partite in casa, su Maradona..." Ottavio Bianchi, ex allenatore di Roma e Napoli, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” trasmissione radiofonica in onda su New Sound Level 90FM. Queste le seu parole: Come ricordi la tua esperienza a Roma e un ricordo del presidente Viola? “Ero amico intimo del presidente Viola e di sua moglie, due persone straordinarie". "È stata un’esperienza gradevolissima, una delle migliori che io abbia mai avuto. -afferma Bianchi - Erano una coppia fantastica che in qualche occasione ho anche frequentato fuori Trigoria e quell’anno quella del presidente è stata una perdita ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 giugno 2022): "Ilhadiil campionato, ma ha perso troppe partite in casa, su Maradona..." Ottavio, ex allenatore di Roma e, è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” trasmissione radiofonica in onda su New Sound Level 90FM. Queste le seu parole: Come ricordi la tua esperienza a Roma e un ricordo del presidente Viola? “Ero amico intimo del presidente Viola e di sua moglie, due persone straordinarie". "È stata un’esperienza gradevolissima, una delle migliori che io abbia mai. -afferma- Erano una coppia fantastica che in qualche occasione ho anche frequentato fuori Trigoria e quell’anno quella del presidente è stata una perdita ...

Pubblicità

NapoliAddict : Bianchi: 'Ci prendono in giro in maniera clamorosa. Viola mi mandò a Lisbona, tornai con Aldair' #Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Ottavio Bianchi: 'Il Napoli ha avuto un’ottima chance di vincere il campionato, ma ha perso troppe partite in ca… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Ottavio Bianchi: 'Il Napoli ha avuto un’ottima chance di vincere il campionato, ma ha perso troppe partite in ca… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Ottavio Bianchi: 'Il Napoli ha avuto un’ottima chance di vincere il campionato, ma ha perso troppe partite in ca… - napolimagazine : L'EX - Ottavio Bianchi: 'Il Napoli ha avuto un’ottima chance di vincere il campionato, ma ha perso troppe partite i… -