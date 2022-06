ATP Halle 2022 | Jannik Sinner dà forfait per il torneo tedesco per recuperare dai guai fisici

Pubblicità

Jannik Sinner L'ufficialità che più di un appassionato e addetto ai lavori si aspettava è arrivata in queste ore. Jannik Sinner si è cancellato dall'entry list del torneo500 di, rinviando ulteriormente il suo ritorno in campo e l'inizio della sua stagione su erba. Tra i miglioramenti a livello fisico, sistemando i problemi dell'ultimo periodo, e quelli su ...Arrivano notizie importanti sul conto di Jannik Sinner. Come riportato dai colleghi di SuperTennis, l'altoatesino ha deciso di dare forfait per il torneo dia cui avrebbe dovuto prendere parte la prossima settimana. L'ATP500 sull'erba tedesca non vedrà quindi Jannik, che vuole recuperare dai ...Arrivano notizie importanti sul conto di Jannik Sinner. Come riportato dai colleghi di SuperTennis, l'altoatesino ha deciso di dare forfait per il torneo di Halle a cui avrebbe dovuto prendere parte l ...Wimbledon, i tifosi di Jannik Sinner tremano: la rinuncia del tennista azzurro, numero 12 del Mondo, è ufficiale. Le ultime ...