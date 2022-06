Atletica, Golden Gala, Filippo Tortu: “Partito con troppa calma, prestazione non completamente negativa” (Di venerdì 10 giugno 2022) Filippo Tortu ha chiuso al terzo posto la prova dei 200 m al Golden Gala di Roma, tenutosi ieri. Risultato importante per il milanese, anche se il crono di 20”40 è piuttosto alto rispetto agli standard desiderati, oltre che molto distante dal suo personale di 20?11. Il velocista ha parlato dopo la gara ai microfoni della RAI: “Parlando con Desalu, lui ha detto che aveva fatto bene la partenza e un po’ meno il lanciato. Io invece l’esatto opposto, a metà gara mi sono reso conto che gli altri stavano per andarsene“ “Io sono Partito con troppa calma – ha poi aggiunto Tortu – la curva l’ho corsa molto male, cosa che non mi aspettavo. Sono andato abbastanza bene nel finale, ma se fai 120 metri piano poi non è che ti puoi aspettare un buon ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022)ha chiuso al terzo posto la prova dei 200 m aldi Roma, tenutosi ieri. Risultato importante per il milanese, anche se il crono di 20”40 è piuttosto alto rispetto agli standard desiderati, oltre che molto distante dal suo personale di 20?11. Il velocista ha parlato dopo la gara ai microfoni della RAI: “Parlando con Desalu, lui ha detto che aveva fatto bene la partenza e un po’ meno il lanciato. Io invece l’esatto opposto, a metà gara mi sono reso conto che gli altri stavano per andarsene“ “Io sonocon– ha poi aggiunto– la curva l’ho corsa molto male, cosa che non mi aspettavo. Sono andato abbastanza bene nel finale, ma se fai 120 metri piano poi non è che ti puoi aspettare un buon ...

