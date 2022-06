Amministrative, in Sicilia i social esplodono: a 48 ore dal voto... (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante la settimana dal 4 al 9 giugno, la regione più citata sui social network in merito alle elezioni Amministrative del 12 giugno è ancora una volta la Sicilia con 1160 post (150 in più rispetto alla settimana precedente). A seguire, anche questa settimana la Lombardia con 350 post (74 in meno). Al terzo posto del podio si posiziona la Toscana con 329 citazioni social, registrando un notevole aumento rispetto all'ultima settimana (+91 post). Sono questi i risultati emersi dall'ultima analisi condotta da Volocom, società informatica fondata da Valerio Bergamaschi, leader nella Media Monitoring, in collaborazione con BlogMeter. Da notare che per rispettare il silenzio stampa questo report viene pubblicato con 24 ore di anticipo rispetto alle scorse settimane e di conseguenza le giornate prese in considerazione sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante la settimana dal 4 al 9 giugno, la regione più citata suinetwork in merito alle elezionidel 12 giugno è ancora una volta lacon 1160 post (150 in più rispetto alla settimana precedente). A seguire, anche questa settimana la Lombardia con 350 post (74 in meno). Al terzo posto del podio si posiziona la Toscana con 329 citazioni, registrando un notevole aumento rispetto all'ultima settimana (+91 post). Sono questi i risultati emersi dall'ultima analisi condotta da Volocom, società informatica fondata da Valerio Bergamaschi, leader nella Media Monitoring, in collaborazione con BlogMeter. Da notare che per rispettare il silenzio stampa questo report viene pubblicato con 24 ore di anticipo rispetto alle scorse settimane e di conseguenza le giornate prese in considerazione sono ...

ilDifforme : Appuntamento il 12 giugno dalle 7 alle 23, si vota anche per i cinque referendum sulla giustizia. Messina sarà chia… - Massimi80070667 : @alessan47586283 @ap_elle @d_granuzzo Infatti le mafie sono già in coda per votare 5 si al referendum e alle ammin… - NewSicilia : #Newsicilia +++ ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN #SICILIA - CHI VOTA, DOVE, COME E QUANDO +++ - GDS_it : Domenica si vota per le #amministrative a Palermo. L’ultima occasione per vedere un confronto su idee e programmi f… - palermomaniait : Amministrative 12 giugno, in Sicilia 120 Comuni alle urne - -