Vertice Ocse | patto Italia-Francia e ipotesi riduzione prezzi

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Insieme all’energia, idei prodotti alimentari stanno contribuendo a far salire il tasso di inflazione anche nei paesi più ricchi. Nell’area dell’euro, isono aumentati dell’8,1% a maggio rispetto a un anno prima. Tuttavia, se escludiamo elementi come l’energia e il cibo, l’aumento è solo circa la metà, una differenza significativa, ma molto meno che negli Stati Uniti. In alcuni Paesi, questa cosiddetta “inflazione core” è ancora più bassa: in, si è attestata al 2,9% a maggio. La disoccupazione è appena al di sotto del 7% nell’area dell’euro, mentre i consumi rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia. Questi sono tutti segni che c’è ancora capacità inutilizzata nell’economia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento all’. “Quindi, almeno ...