Usa, sparatoria nel Maryland: "Diverse vittime" (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – sparatoria con "Diverse vittime" alla Columbia Machine, azienda di Smithsburg, nel Maryland, 75 miglia a ovest di Baltimora. Lo riferiscono i media Usa citando l'ufficio dello sceriffo della contea. "Il sospetto non è più una minaccia per la comunità", ha affermato l'ufficio dello sceriffo della contea di Washington.

