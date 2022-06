Un’arma per colpire le difese aeree nemiche. Il nuovo sistema per l’F-35 (Di giovedì 9 giugno 2022) Novità in arrivo per l’F-35. L’Aeronautica militare degli Stati Uniti ha assegnato a tre aziende i primi contratti per lo sviluppo di un sistema d’arma integrato d’attacco (Siaw). Il progetto prevede di integrare sul caccia di quinta generazione Un’arma destinata all’attacco a terra che consenta di colpire e distruggere i sistemi anti-aerei (area denial), come lanciatori di missili balistici o da crociera, jammer di segnali satellitari, armi anti-satellite (Asat) e in generale i sistemi integrati di difesa aerea. In questo moto, il velivolo della Lockheed Martin sarà in grado di penetrare efficacemente le difese del nemico, impedendogli di garantirsi zone aeree sicure. La prima fase Le tre aziende scelte per la prima fase del programma sono Lockheed Martin, Northrop Grumman e L3Harris Technologies. I ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Novità in arrivo per l’F-35. L’Aeronautica militare degli Stati Uniti ha assegnato a tre aziende i primi contratti per lo sviluppo di und’arma integrato d’attacco (Siaw). Il progetto prevede di integrare sul caccia di quinta generazionedestinata all’attacco a terra che consenta die distruggere i sistemi anti-aerei (area denial), come lanciatori di missili balistici o da crociera, jammer di segnali satellitari, armi anti-satellite (Asat) e in generale i sistemi integrati di difesa aerea. In questo moto, il velivolo della Lockheed Martin sarà in grado di penetrare efficacemente ledel nemico, impedendogli di garantirsi zonesicure. La prima fase Le tre aziende scelte per la prima fase del programma sono Lockheed Martin, Northrop Grumman e L3Harris Technologies. I ...

Pontifex_it : Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un acco… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - rulajebreal : “Siii stuprali ma mi raccomando usa i preservativi.” Anche le mogli dei soldati russi non considerano lo stupro un… - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: La Turchia aveva annunciato un accordo per il grano stivato nei porti ucraini, poi, #Zelenskyi dichiara che non si fida d… - WILCHE91 : @CCiavaroli @davideravera @Antonel52432350 @AleGuerani No, non è così, ne ha parlato anche la Patten, lo ammettono… -