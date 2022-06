Nonnina di 104 anni sviene in bagno: carabinieri sfondano la porta e la salvano (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosviene in bagno e nessuno ha più sue notizie. Una Nonnina di 104 anni è stata messa in salvo dai carabinieri che hanno sfondato la porta della sua abitazione ed hanno allertato i soccorsi. L’anziana ora sta bene ed ha anche rifiutato il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto a Gragnano, in provincia di Napoli. A dare l’allarme è stata la badante che, non avendo le chiavi di casa, ha provato a suonare il campanello. Non ha ricevuto risposta. Ha quindi allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno sfondato la porta. La donna era riversa a terra in bagno, svenuta chissà da quanto tempo. L’ambulanza è arrivata in un attimo e i medici hanno rianimato la Nonnina che ha anche rifiutato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoine nessuno ha più sue notizie. Unadi 104è stata messa in salvo daiche hanno sfondato ladella sua abitazione ed hanno allertato i soccorsi. L’anziana ora sta bene ed ha anche rifiutato il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto a Gragnano, in provincia di Napoli. A dare l’allarme è stata la badante che, non avendo le chiavi di casa, ha provato a suonare il campanello. Non ha ricevuto risposta. Ha quindi allertato iche giunti sul posto hanno sfondato la. La donna era riversa a terra in, svenuta chissà da quanto tempo. L’ambulanza è arrivata in un attimo e i medici hanno rianimato lache ha anche rifiutato ...

