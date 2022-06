Joao Pedro al Torino, incontro col Cagliari: fissato il prezzo (Di giovedì 9 giugno 2022) dell’attaccante brasiliano dei sardi Il futuro di Joao Pedro è tutto da scrivere, ma quel che pare ormai certo è che sarà lontano da Cagliari. Nella giornata di oggi la dirigenza rossoblù incontrerà a pranzo quella del Torino per discutere del trasferimento dell’attaccante. Come riportato da Alfredo Pedullà la richiesta del Cagliari per il suo capitano è di 10 milioni di euro ma il Torino vorrebbe ridurla del 30%. Attenzione anche al Monza di Galliani che, qualora non andasse in porto l’affare, fiuterebbe il colpo in attacco. Nei giorni scorsi interessamento anche di Fiorentina e Galatasaray. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) dell’attaccante brasiliano dei sardi Il futuro diè tutto da scrivere, ma quel che pare ormai certo è che sarà lontano da. Nella giornata di oggi la dirigenza rossoblù incontrerà a pranzo quella delper discutere del trasferimento dell’attaccante. Come riportato da Alfredo Pedullà la richiesta delper il suo capitano è di 10 milioni di euro ma ilvorrebbe ridurla del 30%. Attenzione anche al Monza di Galliani che, qualora non andasse in porto l’affare, fiuterebbe il colpo in attacco. Nei giorni scorsi interessamento anche di Fiorentina e Galatasaray. L'articolo proviene da Calcio News 24.

