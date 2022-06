Il Papa striglia i preti | “Basta pizzi e merletti a Messa | aggiornatevi nella ‘moda’ liturgica”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 giugno 2022) Città del Vaticano – Una vera e propria “lezione” di ars celebrandi è arrivata daFrancesco ai sacerdoti e vescovi di Sicilia, ricevuti questa mattina in udienzaSala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano. Il Pontefice si è infatti detto preoccupato dell’attuazione della riforma del Concilio Vaticano II: “La pietà popolare è una grande ricchezza e dobbiamo custodirla, accompagnarla affinché non si perda”, afferma Bergoglio, sottolineando che essa va anche “educata”. E invita tutti a rileggere quello che Paolo VI, oggi santo, diceva sulla pietà popolare: “liberarla da ogni gesto superstizioso e prendere la sostanza che ha dentro”. E a braccio domanda: “Ma la liturgia, come va? E lì io non so, perché non vado ain Sicilia e non so come predicano isiciliani, se predicano come è stato ...