Harvey Weinstein è stato incriminato anche dalla Corona britannica per molestie sessuali (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ex produttore cinematografico hollywoodiano Harvey Weinstein è stato formalmente incriminato anche dalla Procura della Corona britannica, per accuse analoghe a quelle degli Stati Uniti, dove nel 2020 era stato condannato a 23 anni di carcere per stupro di terzo grado e il reato di atti sessuali criminali. Più di un centinaio di donne l’avevano accusato, dando origine al movimento #metoo. Ora i capi d’imputazione contestati al 70enne sarebbero due, per aver molestato sessualmente una donna a Londra nel 1996. Vi raccomandiamo... Stupri di guerra in Ucraina: in arrivo quasi 3mila scorte di pillole abortive Secondo quanto riportano i media ... Leggi su diredonna (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ex produttore cinematografico hollywoodianoformalmenteProcura della, per accuse analoghe a quelle degli Stati Uniti, dove nel 2020 eracondannato a 23 anni di carcere per stupro di terzo grado e il reato di atticriminali. Più di un centinaio di donne l’avevano accusato, dando origine al movimento #metoo. Ora i capi d’imputazione contestati al 70enne sarebbero due, per aver molesessualmente una donna a Londra nel 1996. Vi raccomandiamo... Stupri di guerra in Ucraina: in arrivo quasi 3mila scorte di pillole abortive Secondo quanto riportano i media ...

