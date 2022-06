Guerra in Ucraina, a Severodonetsk si decide il destino del Donbass (Di giovedì 9 giugno 2022) “Severdonetsk rimane l’epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni, infliggendo perdite significative al nemico”. È quanto ha detto nella notte il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo il quale “la battaglia per Severodonetsk è una delle più difficili” dall’inizio della Guerra in Ucraina. “Stiamo difendendo le nostre posizioni – ha aggiunto il presidente ucraino -, infliggendo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto dura”. Guerra in Ucraina, la Casa Bianca ribadisce che continuerà a fornire armi a Kiev “Siamo impegnati a fornire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all’Ucraina per essere in grado di resistere alle avanzate russe e respingerle dove è possibile” ha detto il consigliere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) “Severdonetsk rimane l’epicentro dello scontro nel. Difendiamo le nostre posizioni, infliggendo perdite significative al nemico”. È quanto ha detto nella notte il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo il quale “la battaglia perè una delle più difficili” dall’inizio dellain. “Stiamo difendendo le nostre posizioni – ha aggiunto il presidente ucraino -, infliggendo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto dura”.in, la Casa Bianca ribadisce che continuerà a fornire armi a Kiev “Siamo impegnati a fornire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all’per essere in grado di resistere alle avanzate russe e respingerle dove è possibile” ha detto il consigliere ...

