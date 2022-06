(Di giovedì 9 giugno 2022) Nella giornata di ieri, la Gazzetta dello Sport ha affermato che laDiha subito una forte frenata. C’era un forte pessimismo, ma oggi, la rosea stessa, ci spiega come le sensazioni siano meno negative. Ecco le. “Ieri alla Continassa si respirava un certo pessimismo, visto che la risposta del Fideo si faceva attendere, il rilancio dellaera stato accolto con una certa freddezza dal suo procuratore e dalla Spagna rimbalzavano le voci di un interessamento del Barcellona per l’esterno argentino. Oggi le sensazioni sono meno negative, anche se non c’è stata una vera e propria svolta: Dinon ha ancora detto l’atteso sì al club bianconero ma non si è nemmeno chiamato fuori dalla ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Barcellona molla Di Maria, la Juve aspetta una risposta a ore - Gazzetta_it : Perché Allegri preferisce Di Maria a Berardi #Juve #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero pe… - serie_a24 : #Di Maria-Juventus: le ultime sulla trattativa, nuovo colpo di scena - Andresh88juve : RT @__p0ch0__: 2022-23 Giocatori accostati alla Juventus: Pogba Aouar Di Maria Molina Udogie ?? De Paul M. Savic Berardi Kostic Koul… -

Scudetto Milan ©LaPresseSi parte dalla: 'Dio Zaniolo Avendo perso Bernardeschi, penso che siano, con motivazioni differenti e un approccio differente all'ex Fiorentina, dei sostituti ...Settimana intensa nel quartier generale della. Sono tante le trattative che i dirigenti ... Anche con Dii contatti proseguono, sebbene El Fideo non abbia ancora sciolto le riserve sul ...Il Messaggero fga il punto sulle manovre della Juventus per il reparto offensivo: la società bianconera non ha intenzione di aspettare Di Maria, e ha già virato su Berardi: discorsi avviati col ...Queste le sue parole, a partire dalle novità su Angel Di Maria: "In questo momento per quanto riguarda la Juventus c’è meno ottimismo rispetto a qualche settimana fa. Ora pesa la volontà del giocatore ...