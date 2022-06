Depp-Heard: Johnny rinuncia ai danni? Le parole dell’avvocato (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutti ci auguriamo che la saga Depp-Heard finisca qui, senza strascici, e sopratutto denza un appello da parte della Heard, che porterebbe avanti la storia di un matrimonio che andrebbe dimenticato. A questo proposito Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinuncerà a sfidarlo di nuovo in appello. Depp-Heard: cosa hanno detto gli avvocati di Johnny Depp? Ben Chew, uno degli avvocati che hanno assistito l’attore nelle sei settimane del processo per diffamazione ha così commentato: “Dobbiamo essere cauti in quello che diciamo, ma fin dall’inizio quel che era in gioco era la sua reputazione. Non è mai stata una questione di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutti ci auguriamo che la sagafinisca qui, senza strascici, e sopratutto denza un appello da parte della, che porterebbe avanti la storia di un matrimonio che andrebbe dimenticato. A questo propositosarebbe pronto are ai milioni di dollari che Ambergli deve in risarcimento se lei rinuncerà a sfidarlo di nuovo in appello.: cosa hanno detto gli avvocati di? Ben Chew, uno degli avvocati che hanno assistito l’attore nelle sei settimane del processo per diffamazione ha così commentato: “Dobbiamo essere cauti in quello che diciamo, ma fin dall’inizio quel che era in gioco era la sua reputazione. Non è mai stata una questione di ...

