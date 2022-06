Cosa può pesare su amministrative e referendum. Parla Pregliasco (Di giovedì 9 giugno 2022) Divisioni, malumori ed effetto guerra in Ucraina. Questi potrebbero essere sostanzialmente i fattori che più potrebbero condizionare l’affluenza alle urne. Sia per quanto riguarda il voto per le amministrative, sia per i quesiti referendari. Su questi ultimi, poi, pesa l’incognita del quorum. A oggi difficilmente raggiungibile, quanto meno stando alle previsioni di Lorenzo Pregliasco, co-fondatore e direttore dell’agenzia di sondaggi You-Trend. L’ultima tornata di consultazioni amministrative, più o meno ovunque, ha registrato un’affluenza bassa. Uno scenario destinato a ripetersi? È largamente probabile. Certo il clima che si avverte tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, specie in alcune realtà, non aiuta. Si spighi. Nel centrodestra prosegue la faida per la conquista del primato all’interno della coalizione tra ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Divisioni, malumori ed effetto guerra in Ucraina. Questi potrebbero essere sostanzialmente i fattori che più potrebbero condizionare l’affluenza alle urne. Sia per quanto riguarda il voto per le, sia per i quesiti referendari. Su questi ultimi, poi, pesa l’incognita del quorum. A oggi difficilmente raggiungibile, quanto meno stando alle previsioni di Lorenzo, co-fondatore e direttore dell’agenzia di sondaggi You-Trend. L’ultima tornata di consultazioni, più o meno ovunque, ha registrato un’affluenza bassa. Uno scenario destinato a ripetersi? È largamente probabile. Certo il clima che si avverte tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, specie in alcune realtà, non aiuta. Si spighi. Nel centrodestra prosegue la faida per la conquista del primato all’interno della coalizione tra ...

