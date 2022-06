Caro energia, Draghi: “Ue valuti un sistema di prestiti come il Sure per consentire ai Paesi di aiutare i cittadini. Tetto al gas? Strada lunga” (Di giovedì 9 giugno 2022) In Europa l’inflazione in crescita “non è il frutto di un surriscaldamento dell’economia”, a differenza di quanto accade negli Usa, ma piuttosto il prodotto di una serie di “choc sul lato dell’offerta”, prodotti prima dalla pandemia di Covid-19 e poi dalla guerra in Ucraina. E serve un intervento comune per frenare l’ascesa dei prezzi dell’energia: non però un “nuovo Recovery” ma un remake di Sure, il programma Ue voluto da Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit nella primavera del 2020 che ha concesso ai Paesi membri prestiti con cui finanziare gli schemi nazionali di sostegno all’occupazione. A dirlo è stato il premier Mario Draghi aprendo a Parigi la riunione ministeriale dell’Ocse, quest’anno presieduta dall’Italia. “Uno strumento simile, questa volta mirato all’energia, potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) In Europa l’inflazione in crescita “non è il frutto di un surriscaldamento dell’economia”, a differenza di quanto accade negli Usa, ma piuttosto il prodotto di una serie di “choc sul lato dell’offerta”, prodotti prima dalla pandemia di Covid-19 e poi dalla guerra in Ucraina. E serve un intervento comune per frenare l’ascesa dei prezzi dell’: non però un “nuovo Recovery” ma un remake di, il programma Ue voluto da Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit nella primavera del 2020 che ha concesso aimembricon cui finanziare gli schemi nazionali di sostegno all’occupazione. A dirlo è stato il premier Marioaprendo a Parigi la riunione ministeriale dell’Ocse, quest’anno presieduta dall’Italia. “Uno strumento simile, questa volta mirato all’, potrebbe ...

