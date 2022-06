Calcio, Paolo Nicolato: “I ragazzi sono stati tutti straordinari, per me è una delle più belle prestazioni” (Di giovedì 9 giugno 2022) Le Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di Calcio oggi, giovedì 9 giugno, nello scontro diretto contro i pari età della Svezia, vedono l’Italia pareggiare per 1-1 in trasferta: la squadra di Nicolato, certa di disputare almeno i play-off, sale a +2 sull’Irlanda. Nell’ultimo turno, con lo scontro diretto con i pari età irlandesi da giocare in casa, gli azzurrini dovranno ottenere almeno un punto per centrare il passaggio alla fase finale degli Europei di categoria, che si terranno in Romania e Georgia nel 2023: grande rammarico per le tante occasioni sciupate dall’Italia nel finale, in superiorità numerica. Così al sito federale il CT Paolo Nicolato: “Una partita in salita da subito, abbiamo subito gol per un errore nostro, abbiamo perso il difensore centrale, ma per me è stata una grande prestazione. Ci è mancato ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Le Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 dioggi, giovedì 9 giugno, nello scontro diretto contro i pari età della Svezia, vedono l’Italia pareggiare per 1-1 in trasferta: la squadra di, certa di disputare almeno i play-off, sale a +2 sull’Irlanda. Nell’ultimo turno, con lo scontro diretto con i pari età irlandesi da giocare in casa, gli azzurrini dovranno ottenere almeno un punto per centrare il passaggio alla fase finale degli Europei di categoria, che si terranno in Romania e Georgia nel 2023: grande rammarico per le tante occasioni sciupate dall’Italia nel finale, in superiorità numerica. Così al sito federale il CT: “Una partita in salita da subito, abbiamo subito gol per un errore nostro, abbiamo perso il difensore centrale, ma per me è stata una grande prestazione. Ci è mancato ...

