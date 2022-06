Traffico Roma del 08-06-2022 ore 10:00 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e da Appia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina Tiburtina Flaminia euro Elia ed è ancora a seguire tra Latisana e l’uscita per Fiumicino intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo e la tangenziale est code anche a Settecamini il raccordo per un incidente code per incidente anche all’Eur su Viale dell’Arte altezza incrocio con viale Europa sempre all’Eur segnalata dalla polizia locale la presenza di alberi sulla carreggiata Viale America altezza incrocio con viale Tupini possibili deviazioni o chiusure trafficata la tangenziale est con code tra il bivio per A24 e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code per Traffico sulla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e da Appia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina Tiburtina Flaminia euro Elia ed è ancora a seguire tra Latisana e l’uscita per Fiumicino intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo e la tangenziale est code anche a Settecamini il raccordo per un incidente code per incidente anche all’Eur su Viale dell’Arte altezza incrocio con viale Europa sempre all’Eur segnalata dalla polizia locale la presenza di alberi sulla carreggiata Viale America altezza incrocio con viale Tupini possibili deviazioni o chiusure trafficata la tangenziale est con code tra il bivio per A24 e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code persulla ...

