Si schianta con la moto contro una mietitrebbia | tragedia a Castelfidardo | inutili i soccorsi | muore un giovane centauro

Advertising

YouTvrs : Si schianta con l'auto contro la recinzione di una casa: ragazza a Torrette - - angiuoniluigi : RT @leggoit: Con la Ferrari fiammante si schianta contro un camion: bolide distrutto Foto - zazoomblog : Con la Ferrari fiammante si schianta contro un camion: bolide distrutto - #Ferrari #fiammante #schianta #contro - Max_883 : C'avete presente la barzelletta de Pierino che va in bicicletta senza mani e se schianta? Ecco vedo la stessa situ… - ehiRicardo : Peccato non avere i video alle prove del palio perché il mio capitombolo per terra con botte che mi si schianta con… -

corriereadriatico.it

La centrale operativa di Ancona Soccorso aveva attivato anche l'equipaggio dell'eliambulanza, arrivato sul posto in pochi minuti, ma prima ancora che il medico rianimatore venisse calatoil ...... di cui alcuni in gravi condizioni, ma si teme che possa aggravarsiil passare delle ore. L'... Berlino, auto piomba sulla folla e sicontro un negozio: un morto ed otto feriti Un morto e ... Si schianta con lo scooter contro un'auto, ricoverato in eliambulanza a Torrette in gravi condizioni CASTELFIDARDO – Tragico incidente stradale questa mattina in via XXV Aprile, dove una moto si è schiantata contro una mietitrebbia. L'impatto frontale, avvenuto sul rettilineo ...I servizi di soccorso hanno detto che un uomo ha guidato un'auto contro dei pedoni in un famoso quartiere dello shopping di Berlino mercoledì, uccidendo ...