Sampdoria, situazione Bonazzoli: le cifre del possibile controriscatto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: la Salernitana pensa al riscatto di Bonazzoli, ma i blucerchiati hanno in mano il controriscatto La Salernitana apre al riscatto di Federico Bonazzoli dopo una settimana di stand-by dovuta, in parte, alla querelle tra il presidente Daniele Iervolino e l’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini. Nelle casse doriane entreranno tre milioni di euro. Ma la Sampdoria ha tempo fino al 30 giugno per esercitare il diritto al controriscatto: per riprendersi Bonazzoli dovrebbe versare a sua volta 500 mila euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato: la Salernitana pensa al riscatto di, ma i blucerchiati hanno in mano ilLa Salernitana apre al riscatto di Federicodopo una settimana di stand-by dovuta, in parte, alla querelle tra il presidente Daniele Iervolino e l’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini. Nelle casse doriane entreranno tre milioni di euro. Ma laha tempo fino al 30 giugno per esercitare il diritto al: per riprendersidovrebbe versare a sua volta 500 mila euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

