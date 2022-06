Roma | romeno tenta di rapire bimbo fuori scuola | mamma e maestre lo salvano con una lotta disperata

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Uncon precedenti per rapina hato diundi 4 anni, strappandolo dalle mani della madre, davanti a unadi. Il piccolo è stato salvato dalla strenua resistenza della madre e delle, che dopo un lungo contrasto sono riuscite ad avere la meglio sulla violenza dell’aggressore. L’uomo, infine, è stato arrestato, anche grazie all’intervento di un altro genitore che aveva assistito alla scena e che lo ha inseguito finché non sono arrivati i carabinieri. L’accusa nei suoi confronti è ora dito sequestro aggravato dall’età della vittima e i pm sono al lavoro per capire se si sia trattato di un gesto folle o di un atto premeditato. Ildiil ...