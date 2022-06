Regina Elisabetta, abito verde e spilla a fiocco al Giubileo: ecco cosa significano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per i saluti finali al Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta ha indossato un abito verde ed una spilla a fiocco: ecco il loro significato. Si è concluso lo scorso weekend il Giubileo per festeggiare i 70 anni di regno di Elisabetta II: sono stati giorni intensi ed attesissimi, organizzati nei minimi dettagli, per i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per i saluti finali aldi Platino, laha indossato uned unail loro significato. Si è concluso lo scorso weekend ilper festeggiare i 70 anni di regno diII: sono stati giorni intensi ed attesissimi, organizzati nei minimi dettagli, per i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ilpost : Il video della regina Elisabetta II con l’orsetto Paddington, per celebrare i 70 anni di regno - Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - TommyBrain : RT @Lantidiplomatic: Simboli nazisti (Schwarze Sonne, il Sole nero) su un carro a Londra per il #GiubileodiPlatino, per i 70 anni sul trono… - IacobellisT : RT @Lantidiplomatic: Simboli nazisti (Schwarze Sonne, il Sole nero) su un carro a Londra per il #GiubileodiPlatino, per i 70 anni sul trono… -